Llega equipo a la Clínica 7

Llega equipo para el área de Hemodinamia en el Bloque B de la Clínica 7 del Seguro Social, personal del nosocomio descargó cajas de un tráiler para comenzar a acomodar y acondicionar el lugar donde se atenderán a los pacientes con problemas de corazón.

1 / 2 El equipo de angiografía ayudará a que los pacientes no sean trasladados a otras ciudades. 2 / 2 La inversión para Hemodinamia supera los 150 millones de pesos. ❮❯

La infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social crecerá y se modernizará, la adecuación de las áreas ya se encuentran en marcha pues no solo se trata del área de hemodinamia, sino que también se tendrá un servicio de angiografía que va dentro de la rehabilitación proyectada para este año.

El angiógrafo es de alta tecnología y evitará que los derechohabientes sean trasladados a los hospitales de Monterrey o de Torreón para atenciones de cardio-intervención, todo esto tendrá una inversión superior a los 155 millones de pesos, el área de Hemodinamia tendrá una superficie de 246 metros cuadrados.

Poco a poco la remodelación y rehabilitación de la Clínica 7 del Seguro Social será una realidad, ya que la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA), comenzará en breve y según lo planeado, entrara en servicio en el 2024.

Representa una mejor que ha sido solicitada por todos los sectores de la población pues el instituto ya no puede dar el mismo servicio que hace diez años, siendo rebasado enormemente por la derechohabiencia de la región centro, carbonífera y norte.