Llega huevo a 90 pesos tapa

La economía de las familias cada vez se ve más complicada, no han parado los aumentos en alimentos de la canasta básica esto es un golpe muy duro para todas las familias y así continuará en los próximos meses.

Arturo Valdés; presidente de la Cámara Nacional de Comercio, señaló que mientras no bajen los energéticos, mientras no pare la guerra, así seguirá, las ventas van despacio y es debido a todos esos aumentos, los sueldos se polvorizaron.

Los productos de la canasta básica siguen en aumento, el huevo es el que ha alcanzado un costo de 90 pesos la tapa y hasta los 50 pesos el kilo. El precio varía en cada centro comercial, lo mismo pasa con el aguacate que aunque no forma parte de la canasta básica su pecio ha incrementado hasta un 50%.

Comentó que la inflación seguirá subiendo las ventas se complicarán aún más, a todo esto se suma la energía eléctrica, el calor es demasiado, es una necesidad tener aires seco porque con un aire de agua no es suficiente menos si no hay agua.

“La luz está saliendo cara, y hoy no se pueden ni siquiera apagar los aparatos, no queda más que aplicar estrategias para ahorrar y luchar para que diputados trabajen, es complicado bajar el precio de la luz, por lo que no hay mucho por hacer solo ahorrar en los gastos fijos”, comentó.