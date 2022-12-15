Llega magia de la navidad a grupo del DIF Monclova

A la víspera de la Nochebuena y el nacimiento del Niño Jesús, en las instalaciones del DIF Municipal que representa la presidenta honoraria, doctora Leticia Carrillo Acevedo, ya se vive la magia de la navidad.

Este jueves se celebró la tradicional posada navideña con los integrantes del grupo de capacidades diferentes.

Villancicos, piñata, dulces y la ilusión de que esta Navidad cada quien pueda cumplir sus deseos, se llevó acabo la posada en donde estuvo presente la primera dama de Monclova, doctora Leticia Carrillo Acevedo, así como su equipo de trabajo.

‘Deseo que esta Navidad, esté llena de: magia, luz, pero sobre todo de mucho amor. Que todos tengamos a nuestros seres queridos bien, con salud y si se puede cercas, ¡pues qué mejor!’ destacó la doctora Carrillo.

Destacó que se ha encariñado con cada uno de ellos (integrantes del grupo) con quienes los acompañan también, porque entre todos se ha formado una gran familia.

‘Entre todos hacemos una gran familia, la familia del DIF. Aquí nos vemos dos o tres veces por semana, nuestros encuentros siempre son de alegría y hacemos muchos planes. Y quiero que sigamos así, nosotros contando con ustedes y ustedes con nosotros’ puntualizó la primera dama.

La presidenta honoraria del DIF comentó que para suerte de todos, la pandemia del Covid-19 dio tregua en este año por lo que se pudo trabajar de manera muy cercana de la gente, sin embargo, recomendó que precisamente para continuar así, es necesario ser prudentes en esta temporada de invierno.

‘Debemos cuidar las medidas, ser más prudentes, porque estamos viendo que los casos de enfermedades de las vías respiratorias van en aumento, así es que, si queremos seguir disfrutando de las fiestas navideñas, no hay que abusar’ destacó la presidenta honoraria.