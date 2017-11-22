Llega mobiliario para nivel básico

En respuesta a peticiones de diferentes escuelas de nivel básico en la región Centro de Coahuila, el Gobierno del Estado mediante la Secretaría de Educación Pública que preside el ingeniero Jesús Ochoa Galindo envió una considerable cantidad de mobiliario para brindar a los estudiantes mejores instalaciones educativas.

Fue directo a las oficinas de Servicios Educativos a donde llegaron los beneficios que de inmediato empezarán a ser enviados a los centros de trabajo de donde se hicieron las peticiones al Estado.

Fueron al menos 426 butacas nuevas, 681 sillas de preescolar, 170 mesas de preescolar, 942 sillas para alumnos de primero a tercer año, 284 mesas de primero a tercer año, 192 sillas de cuarto a sexto año, 284 mesas de cuarto a sexto año, 36 sillas del maestro, 36 pintarrones así como 36 escritorios.

El mobiliario es completamente nuevo y especial para mejorar las condiciones de las instituciones educativas a donde finalmente serán destinados.

Al momento se desconoce el monto de inversión que se hizo en la dotación de estos equipos.

El personal de la Secretaría de Educación Pública perteneciente a las Oficinas Regionales de Servicios Educativos, informaron que son la respuesta ante las solicitudes que se hicieron desde el inicio del ciclo escolar a las autoridades superiores.