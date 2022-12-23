Contactanos
Llegan a Correos cartitas de Santa

Por Azucena Tenorio - 23 diciembre, 2022 - 00:06 a.m.
El buzón continuará instalado para la próxima celebración.
Alrededor de 40 cartas ha recibido Correos de México por parte de niños qué le hicieron peticiones a Santa Claus, así como unos que ya sé adelantaron para pedirle su regalo a los Reyes Magos.

La oficina informó que este año se incrementó la participación de los niños, a comparación de lo que se vivió el año pasado o los anteriores, esto se incentivó en las escuelas primarias para mantener viva dicha tradición de enviarle cartas al gordo barbón.

El buzón se instaló desde inicios del mes y desde entonces se acercaron padres de familia con sus hijos, quienes quisieron mantener la ilusión de pedirle regalos a Santa Claus como: una bicicleta, balones de fútbol, videojuegos, muñecos de acción, carritos, casa de muñecas, patines, entre otros.

Las cartas de los menores serán enviadas a las oficinas de Correos de México de Saltillo con el fin de tener un registro oficial, además, cada carta tenía una postal  con el fin de que le llegue a tiempo a Santa, esto para que los niños sigan creyendo en él, me medio de todo lo que están pasando las familias.

Los trabajadores pidieron a la población el seguir incentivando a sus hijos y que puedan hacer cartas a los Reyes Magos en próximos días, ya que aunque sea un detalle el que reciban, será un grato recuerdo de su infancia.

