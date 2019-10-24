Llegan recursos a educación inicial

Llegó material a las dos coordinaciones de Educación Inicial con el fin que las docentes lo usen con los alumnos y madres de familia durante el resto del ciclo escolar, Félix Rodríguez Ramos destacó la importancia de tener los recursos necesarios en cada plantel y mejorar la calidad educativa de los estudiantes.

La coordinadora Maiguarira Pérez dijo, el material se entregaría el mismo día.

Dos camiones llegaron desde Saltillo a las oficinas de Servicios Educativos en la región centro, el titular Félix Alejandro Rodríguez Ramos, comentó que la entrega forma parte de los programas que tiene la Secretaría de Educación Pública como apoyo a los docentes en todos los niveles.

Maiguarira Pérez coordinadora de Educación Inicial Monclova, indicó que el material es consumible como hojas, rotafolios, pintarrones, mochilas y tapetes didácticos, también gorras, playeras, zapatos para las 70 promotoras educativas que atienden la región centro en ambas coordinaciones.

“Atendemos a San Buenaventura, Nadadores, Escobedo, Abasolo, Castaños y los materiales las entregaremos hoy a las comunidades, esto facilitará el trabajo y lo que realizarán con las familia y niños de cero a cuatro años de edad”, indicó.