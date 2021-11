Llegan venezolanos

Para próximos días se espera la llegada de miles de indocumentados procedentes de Venezuela, Cuba y Haití que buscan cruzar a Estados Unidos para cumplir el sueño americano, tal y como cada día lo hace la familia Maldonado Monquera que por lograr el propósito, han atravesado 9 países del mundo.

En la calle Carranza, justo frente a la central de autobuses se encontraba esta familia de nacionalidad Venezolana, pidiendo ayuda de la gente para recabar dinero y poder dormir en un lugar tranquilo y seguro, además de comer, luego de muchos días de intensas batallas.

Ellos Son, Brayan Maldonado de 27 años de edad; es el líder de la familia, su esposa Thais del Carmen Monquera de 29 años de edad quien tiene 6 meses de embarazo. Además de su hija Britany Maldonado, también los acompaña un amigo de nombre Jonathan Borje, todos ellos salieron de su ciudad natal desde el 13 de agosto.

Han atravesado 9 países, la selva ha sido lo más difícil que les tocó vivir, en ese lugar roban, matan y violan. Lamentablemente a ellos les robaron cerca de 700 dólares y en Guatemala les quitaron 500 dólares, afortunadamente tuvieron suerte y llegaron a Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Perú, Ecuador y México.

Las únicas personas buenas que se han encontrado son los mexicanos, a familia agradeció a Dios por eso, los han ayudado con una moneda, con comida, llegaron a Monclova la noche del pasado domingo y la mañana de este lunes una mujer les regaló una cobija.

Llegaron hasta aquí gracias a "raide" y por el servicio de autobús que solo se les brinda por la noche, el costo para ellos y todos los indocumentados es del doble solo por el riesgo de que a autoridad los pueda descubrir dado este servicio.

Pero el que no arriesga no gana, mencionan que salieron de su país porque es muy difícil vivir allá, "El gobierno mata al que sea, no puedes decir nada porque te matan, es muy difícil la situación en Venezuela ahorita", comentó.

Según sus planes, estarán en Monclova durante unos 3 días, Brayan Maldonado aseguró que vienen más indocumentados, él viaja con 11 personas, pero hay cerca de 16 mil personas haitianos, cubanos y venezolanos que vienen atrás de ellos.

Esta es la historia de muchos indocumentados que en un intento por cambiar, mejorar y tener una mejor calidad de vida se lanzan al ruedo, sin pensar en todo lo que tendrán que enfrentar, pero buscando siempre la forma de sobrevivir, de llegar a cumplir el sueño americano.