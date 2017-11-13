Llegan vestuarios de la Revolución

A pocos días del desfile por el 107 aniversario del inicio de La Revolución Mexicana, los vestuarios típicos de personajes históricos como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y las “Adelitas ya se tienen en los negocios de la Zona Centro de la Ciudad.

Carrilleras, rifles, bigotes, vestidos, sombreros y más ya adornan las principales calles de Monclova, expuestos a la vista del público para su venta.

Hay trajes para los más pequeñitos y hasta gente adulta, los precios varían pero los hay para todo tipo de economía, como los que se tienen a la venta en una de las esquinas de la calle Hidalgo, lugar en donde siempre se encuentran los vestuarios para la ocasión.

El vestido de Adelita tiene un costo desde 295 pesos y hasta 350 pesos, pero además se tienen accesorios como artes, trenzas y collares.

Para los niños se tiene el traje de caporal, de Francisco Villa, Venustiano Carranza, de charro, además de carrilleras de 40 pesos, rifles de 45 pesos, bigote postizo en 10 pesos y hasta caballos de 45 pesos que comúnmente se piden a los niños del jardín. Luz Elena Chapa propietaria del negocio cuenta con estos trajes que traen de la ciudad de México, cada temporada del año surte los vestuarios para la ocasión.

Comúnmente la gente compra en esta y otras tiendas de la zona centro, pues ya se han convertido en lugares de distinción incluso ya se preparan para la navidad en donde ponen a la venta los vestuarios para los personajes de la pastorela, gorros de santa Claus entre otros.