Llegarán 15 mil dosis para la influenza

Este 15 de octubre llegan alrededor de 15 mil dosis de vacunas contra la influenza a la Jurisdicción Sanitaria 04 para empezar a aplicarlas en las escuelas, empresas y centro de salud de la región centro, el epidemiólogo Alberto Moreno dijo que la enfermedad se puede presentar hasta el mes de marzo.

Aunque este mes es cuando se dan a conocer más casos de influenza, también se presentan de forma esporádica en todo el año, dio a conocer el epidemiólogo, por lo que los niños menores de cinco años y adultos mayores de 60 tienen que vacunarse al ser el sector más vulnerable de la población.

El año pasado llegaron alrededor de 15 mil dosis y se espera que este año sea una cifra parecida, el doctor exhortó a vacunarse antes que empieza la temporada de invierno, esta solo se aplica una vez al año y va cambiando la vacuna como cambia la estructura genética del virus.

Señaló que ahora la vacuna tiene poca genética de la enfermedad por lo que ya no provoca un cuadro de resfriado en las personas, las embarazadas también pueden aplicársela y solo deben abstenerse las personas que tengan calentura o tengan gripe.

“A los que ya les dio la influenza, deben de volver a vacunarse porque pueden volver a enfermarse o se les complica, es importante que la ciudadanía que padezca enfermedades crónicas también se vacune, como los hipertensos, diabéticos, que tengan VIH, estén obesos o tengan enfermedades pulmonares, ya que de no atenderse pueden llegar a la muerte”.