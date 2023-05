Llegaría Napo el 27 de Mayo

Anuncian llegada de Napoleón Gómez Urrutia a Monclova el próximo 27 de mayo, trabajadores de la empresa Altos Hornos de México que simpatizan con el Sindicato Nacional Minero dieron a conocer los avances de la legitimación, sin embargo no se dio fecha alguna para la misma, solo esperar dos semanas más para que sus dirigentes puedan brindar una solución, exhortando a la unidad y la no violencia entre los mismos obreros.



Durante la reunión en el punto mejor conocido como Ave Fénix se confirmó la llegada de Napoleón Gómez Urrutia, mismo que estará acompañado por el secretario de gobernación Adán Augusto López en el cierre de campaña del candidato a gobernador por Morena Armando Guadiana Tijerina y en el que obreros aprovecharan su visita.

Encabezado por el ex obrero Francisco Morales se dio a conocer que los representantes del sindicato nacional democrático están convocando a una consulta para los días 26 y 27 de mayo, y del cual aseguran es una confusión para los trabajadores por lo que piden la rechacen.

"Esto es una lucha de paciencia, no violencia, ya se está llegando el día de defender el contrato colectivo, cada uno de ustedes son los que van a trasmitir a cada uno de sus compañeros que no pudieron acompañarnos, que digan NO a la consulta, porque Ismael Leija quiere convertir esto en contratos individuales." mencionó Jesús Marines vocero

Cerca de 100 personas estuvieron de acuerdo en desconocer al sindicato nacional democrático, pero lo habrán de realizar en los siguientes días, tal como lo hicieron la mañana de este jueves obreros de la sección 288.

Cabe mencionar que al inicio de la reunión se presumía estallaría la violencia pues dos obreros comenzaron a decirse de palabras pero no pasó a mayores.