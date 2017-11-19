Lleva DIF alegría a sectores marginados

Preposadas navideñas se llevaron ayer a las colonias Las Granjas y Brisas del Río por parte del DIF Coahuila, los jóvenes voluntarios de Colegio Vizcaya de las Américas liderado por Coral Costilla Liñan.

A temprana hora, el coordinador regional del DIF Coahuila Josué Jiménez Flores inició el recorrido en donde se benefició a decenas de familias.

Se tocaron las puertas de los sectores en mención invitándoles a reunirse en el Centro de cada una de ambas colonias ubicadas a la orilla del río Monclova.

Ahí se les informó a todos los presentes que gracias al trabajo en equipo se les ofrecería una preposada navideña.

Los jóvenes voluntarios organizaron la dinámica de la piñata, corte de pastel, entrega de bolos, así como un juguete a cada uno de los más de 100 niños presentes.

El coordinador regional de DIF Coahuila comentó que es importante despertar los valores de la generosidad, solidaridad y respeto entre la juventud.

Destacó que desde el inicio de la administración que encabeza el gobernador Rubén Moreira y su esposa Carolina Viggiano se han venido realizando este tipo de actividades sociales.

Por su parte, la vecina Dulce Corazón Córdova Iza agradeció la gran sorpresa que vivieron sus hijos, así como a todos los vecinos de ambos sectores.