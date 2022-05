Lleva flores a su esposa e hija

Los intensos rayos del sol y la tierra no fueron una excusa para que el doctor Remigio De Luna Díaz acudiera al panteón a dejar flores a su amada esposa y a su hija que lamentablemente fallecieron en el 2011 en un accidente vehicular.

"No estoy triste, vengo a pedirles que me ayuden a vivir para mi familia, tengo 75 años y quiero seguir viviendo para dotar a mi familia de vida, es la labor del ser humano, llevar vida", señaló Remigio de Luna.

Su esposa Teres Arocha de Luna y su hija Teresita de Luna Arocha, fallecieron en un lamentable accidente ocurrido un 24 de febrero del 2011, su hija dejó en orfandad a una pequeña que hoy tiene 19 años de edad, estudiante del Tecnológico de Monterrey, alumna de excelencia.

El doctor espera que el día de mañana tenga la misericordia de Dios para llegar a donde ellas están y que le digan "Bienvenido a casa", espera con ansias que se sientan orgullosas de haber cumplido con sus hijos y con sus nietos.

Cuando el accidente ocurrió, Don Remigio vivió lleno de rencor, gritando cuestionó a Dios el por qué le había arrebatado lo que más amaba en la vida pero llegó la paz y dejó de sufrir, ahora le pedía vida para dársela a sus nietos, a sus hijos.

"He pedido a mi Dios que me lleve con mis seres humanos, pero de repente digo, padre lindo déjame un poquito más, déjame cumplir con mi misión, cumplí con la misión que me diste de ser médico, pero hay que darle espacio a la gente joven, ahora quiero dedicarme a mi familia y devolverle a mis nietos el tiempo que le robé a mis hijos porque mi profesión es absorbente", comentó.

Remigio dijo que iba a platicar con su esposa y su hija, a decirles lo mucho que las necesita pero al mismo tiempo reconocer que ellas han sido quienes le han ayudado desde donde están.