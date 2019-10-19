Llevan a La Cañada despensas económicas

Los habitantes de las colonias La Cañada se vieron beneficiadas por la Presidencia Municipal de Monclova que llevó la venta de despensas a bajo costo a fin de apoyar en la economía de las familias monclovenses.

Fueron más de 50 despensas las que se vendieron en el lugar, la gente aprovechó al máximo la visita que funcionarios municipales hicieron llevándoles una serie de beneficios que les permitirá tener un importante ahorro.

María Esther Durán Jiménez Presidenta de la colonia invitó a todos los habitantes a que acudieran para recibir el beneficio, no es la primera vez que la presidenta presta su casa para este tipo de actividades.

Las despensas tienen 6 productos de la canasta básica, arroz, frijol, harina, aceite, leche y una tapa de huevos, por un costo de 115 pesos teniendo un ahorro de entre 60 y 70 pesos, esto por indicaciones del alcalde Alfredo Paredes quien se comprometió desde tiempo de campaña a apoyar a la ciudadanía con este y otro tipo de beneficios.

Hubo una excelente respuesta por parte de la gente pues mucho tiene que ver el trabajo que realizaron las presidentes de comités quienes desde días antes corrieron la voz con los vecinos para que ayer pudieran acudir y aprovechar la venta de despensas a bajo costo.

Llevan despensas a bajo costo.