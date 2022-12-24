Llevan ayuda a hospitalizados

Una de las situaciones más difíciles que se pueden enfrentar en Navidad, es estar internado o tener un familiar hospitalizado por problemas de salud, por lo que los regidores y sindica de la fracción priista de Monclova, llevaron apoyo a las personas que se encuentran en el Hospital General “Amparo Pape de Benavides”.

Alberto Medina Martínez, Regidor de Monclova mencionó que como fracción del PRI se decidió llevar este apoyo en beneficio de la ciudadanía antes de cerrar el año, pero esto no implica que no se puedan llevar a cabo otras acciones.

Señaló que se buscó la manera de apoyar a la ciudadanía y se decidió acudir esta ocasión al hospital general para llevar apoyo a las familias que se encuentran en este lugar y pasarán la noche ahí.

Mencionó que tener a un familiar hospitalizado en una situación complicada y más en estas fechas, por lo que se busca ayudar a la gente.

Dentro del apoyo que se entregaron están cobertores para apoyar a la gente ante las bajas temperaturas que se registraron este fin de semana, alimento caliente para los familiares y juguetes para los pequeños que están hospitalizados.

“Quien esta padeciendo una situación difícil con una enfermedad, difícilmente disfrutará de las fiestas decembrinas, por lo que es un aliciente estar ahí con ellos y como representantes platicar y demostrar que estamos a la orden y a lo mejor poder ayudarles con algo más a ellos”, comentó.