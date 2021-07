Llevan ayuda para joven encadenado

José Manuel Ramos Martínez es el hombre que aparece atado con una cadena en el patio de un domicilio, desde muy pequeño empezó a consumir drogas y eso le dañó el cerebro, su conducta a veces es agresiva, otras se pierde e incluso hasta ha sido agredido.

Esa es la razón por la cual la familia decidió atarlo en el patio del domicilio donde José Manuel pasa el día, bajo una lona que lo protege del sol, pero en el mismo lugar duerme.

María Isabel Martínez Robles es su tía, cuida de él desde hace 8 años, pero fue hace 3 meses cuando el papá de José Manuel falleció, aunque tiene mamá y hermanos no les importa. Desde entonces ella se ha hecho cargo de esta labor que no es nada fácil.

Una imagen donde aparecía el joven atado con una cadena circuló por las redes sociales, provocando el enojo e indignación de cientos de ciudadanos que sin conocer el caso criticaron a la familia.

Llorando María Isabel mencionó que siempre se le han brindado los cuidados necesarios, su sobrino recibe una beca del gobierno federal y con eso le compran pañales, alimentos y ropa, explicó que lamentablemente está en el patio porque no se cuenta con un espacio especialmente para él.

Meses atrás el joven estaba en un cuartito donde tenía televisión, abanico, agua, pero lamentablemente el dueño, que es su tío se los pidió, hoy ese cuartito se encuentra abandonado.

“La gente habla solo por hablar, no saben, que malos pero que Dios los ayude y los bendiga, él está bien y lo que no queremos es que no ande vagando en la calle”, señalaban sus familiares.

Su tía mencionó que hay que hablarle con amor, lo medican, siempre pide refresco, fritos y es la forma en que está tranquilo, pero hay ocasiones en que si amerita tener que amarrarlo.

Hace 3 años buscaron a la mamá con la intención de que unos meses lo cuidara ella y otras la tía, pero la madre no accedió, nunca se hizo cargo de él, precisamente este fue el motivo por el que cayó en el mundo de las drogas.

Su padre era policía, José Manuel Ramos quien falleció hace aproximadamente 3 años, siempre cuidó de su hijo, nunca lo dejó solo, siempre pedía que no se lo entregaran a su madre porque no lo cuidaría bien.

Hoy en día la tía pidió ayuda de la gente para levantar un cuarto en el que él pueda estar tranquilo y cómodo.

“Ni un animalito debe estar atado pero es por su seguridad, necesitamos ayuda para levantarle un cuartito donde él pueda estar bien”, comentó.

Tiempo atrás la familia acudió al DIF donde le dieron apoyo para internarlo en Saltillo por 4 meses, ahí le diagnosticaron un medicamento que todavía toma, pero gracias a su padre el está afiliado al ISSSTE.

La gente que quiera colaborar pueden comunicarse al 866 176 74 80, acudir al domicilio en la calle Hermenegildo Flores #507 de la colonia Pipila o en la calle Rosario con Sánchez Cárdenas y Vicente Lombardo #511 en colonia De Rio.