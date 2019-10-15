Llevan mercaditos a la Obrera Norte

Vecinos del Sector Obrera Norte recibieron el beneficio de Los Mercaditos y adquirieron despensas con productos de la canasta básica a un costo bajo, esto gracias a las acciones implementadas por autoridades municipales a través de la dirección de Desarrollo Social.

Graciela Carranza Rodríguez habitante y presidenta del sector abrió las puertas de su hogar para que se realizará ahí esta acción que brinda ayuda para la gente, ella misma convocó a 55 personas para que acudieran y aprovecharan.

Graciela Carranza Rodríguez habitante y presidenta del sector.

Empezaron a llegar desde muy temprana hora y luego de una hora de haber iniciado 25 personas ya habían comprado su despensa que incluye aceite, frijol, arroz, leche y huevo todo por 115 pesos.

Los programas que implementa la presidencia municipal están perfectos, no es la primera vez que Doña Graciela aporta su vivienda, lo ha hecho en anteriores ocasiones con brigadas de salud y de corte de pelo.

Dijo que seguirá ayudando a la autoridad municipal, siendo un enlace con los ciudadanos, sin importar colores ni partidos, todos reciben el beneficio por igual.