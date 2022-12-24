Llevan posada a niños con cáncer

Sonrisa fundación Luisito Tijerina llevó a cabo la posada para los 23 niños que padecen diversos tipos de cáncer, gracias al apoyo de madrinas y padrinos, los menores pudieron disfrutar de regalos, bolsitas, rica comida y actividades recreativas.

La presidenta de la fundación Yolanda Tijerina mencionó que la mayoría de los niños pertenecen a Monclova pero hay también de diferentes partes de la región, mientras que algunos no pudieron asistir ya que se encontraban en Monterrey, Nuevo León recibiendo sus quimioterapias.

“Las actividades y festejos que nosotros hacemos es para toda la familia, no solo para los pacientitos, tratamos de darles a los hermanitos y de involucrar también a los papás para que todos tengan un rato agradable, que dejen de lado lo malo”.

Este año se sumaron más padrinos de regalos, piñatas, bolsitas y más. La fundación trata que los padres de familia se ven involucrados y también se diviertan.

Señaló que desde octubre los padrinos y madrinas se comunicación con la fundación para poder organizar la entrega de regalos, así como piñatas, bolsitas, comida, show de payasos y más, con tal de que los niños tuvieran una linda posada.

Indicó que cada año se suman más personas para apadrinas a los menores de edad y está muy agradecida porque eso significa que ven el trabajo que la fundación realiza y es por eso que siguen al pie del cañón con ellos.

“La mayoría de los niños van muy bien gracias a Dios, van más de 8 que ya están en revisión médica y nosotros seguimos apoyándolos en todo lo que necesiten como despensas, medicamentos, tratamos de hacer un poco más amena su estancia en el hospital ya que algunos están más tiempo internados”