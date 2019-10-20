Llevarán obras a las colonias

Se ha trabajado en colonias como Posada del Sol como la Matilde Barrera, el alcalde y gobernador han hecho hincapié a dignificar la vivienda, Blas López comentó que para esto se tiene recursos del 2020, provenientes del ramo 33 que se trabaja con la Secretaría de Bienestar a nivel nacional.

Hacer la tarea por parte del Gobierno Municipal nunca estará de más, fuimos visitados por vecinos de la Matilde Barrera que pedían la regularización de los terrenos, fue una tarea exhaustiva

Desarrollo urbano y topógrafos hicieron un levantamiento para realizar trabajos de legalización de sus terrenos, fue un tema exitoso, ya están regularizados, ya tienen certeza y legalidad.

Ya viene lo bueno, la introducción de los servicios, ya se tiene gestionado ante CFE y Simas para poder desarrollar las facilidades, hicieron un recorrido en el campo para el próximo año se realizará electrificación, alumbrado público drenaje y pavimento.

“Primero quieren electrificación y agua potable, estamos viendo las zonas más habitadas son colonias con más de 250 lotes cada uno, Posada de Sol tiene escases de ciudadanos pero trabajaremos en conjunto y atenderemos las peticiones.