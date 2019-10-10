Llevarán productos la marca ‘Coahuila’

En el marco del Encuentro Industrial de Negocios, el Secretario de Economía en el Estado Jaime Guerra Pérez anunció el programa “Marca Coahuila”, mediante el que se ofrecerá a productos y servicios hechos en el Estado un distintivo y certificación.

El funcionario dio a conocer que Coahuila esta reconocida a nivel nacional e internacional como estado número 1 en seguridad, exportación de autopartes, en fabricación de cerveza y lácteos, en producción de acero, cuenta con el parque solar mas grande América y contara con el parque eólico mas grande en México, por eso se busca que los productos tengan certificación y garantía de que están hechos en Coahuila y por lo tanto bien hechos.

Dijo que el propósito común con empresarios es impulsar el desarrollo de las regiones de la entidad conforme a su vocación productiva y ventajas competitivas, por ello se impulsa el distintivo “Marca Coahuila” como garantía de calidad en los productos que se fabrican en el Estado o con materiales originales del territorio.

Aseguró que Coahuila es un Estado fuerte de los que mas contribuyen al desarrollo del país, cuenta con 5 regiones con su propia vocación aporta de manera fundamental a los altos estándares que existen en la productividad y competitividad.

El proyecto “Marca Coahuila” nació hace 3 años por iniciativa del Gobernador Miguel ángel Riquelme que reconoce que los productos elaborados por fabricantes coahuilenses cumplen con altos estándares de calidad en procesos y mano de obra especializada, fomentando el consumo de lo producido en el Estado, fortaleciendo marcas locales y mostrando la calidad de productos a nivel internacional.

La acreditación “Marca Coahuila” consistirá en verificar que las empresas cumplan con que el productos sea elaborado, producido o frabricado en el Estado, sea fabricado exclusivamente a partir de materiales originales del Estado, para poder ser acreedor a la utilización de este sello durante cuatro años.

El registro de las empresas y productos se realizara a través de la pagina marcacoahuila o en la plataforma electrónica distimtivocoahuila.com y cumplir con los requisitos, tendrá también certificado de acreditación respaldando las cualidades del producto coahuilense.