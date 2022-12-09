Llora Cruz Roja; adiós Reynaldo

Monclova., Coah.- Con un sentido homenaje y llevando a cabo un último pase de lista, compañeros de trabajo, directivos de la Cruz Roja Monclova y familiares rindieron en las instalaciones de la benemérita institución un homenaje póstumo a Reynaldo Guadalupe Valtierra Sánchez, quien falleciera ayer víctima de cáncer.

“Muchas gracias por acompañarme no a despedirlo, sino por venir a decirle hasta luego, porque creo que Rey no se acaba aquí, porque Rey se quedará en el corazón de muchos de nosotros”; señaló con la voz entrecortada Adriana Silva, esposa de Reynaldo.

Con lágrimas en el rostro y con los ojos hinchados evidenciando el dolor y el llanto por la pérdida del amigo y compañero que falleció, tras el pase de lista, los socorristas alzaron el féretro que transportaba el cuerpo de Reynaldo, no sin antes enaltecer su labor solidaria al salvar la vida de una gran cantidad de personas durante su pase por la Cruz Roja.

Como ayer se informó el técnico en urgencias médicas Reynaldo Valtierra, quien se desempeñó durante 12 años como Técnico en Urgencias médicas, conductor de ambulancias y coordinador de prevención de la Cruz Roja Monclova, perdió la lucha que libró durante los últimos meses contra un cáncer.

Al ser Reynaldo un hombre siempre entregado a su trabajo, Directivos de la Cruz Roja entregaron una insignia de perseverancia a Adriana Silva, esposa del rescatista.

Durante el homenaje, sus compañeros y amigos resaltaron el sentido de responsabilidad, de solidaridad y de amistad que Rey demostró desde el primer y hasta el último día de su trabajo en la Cruz Roja Monclova, por lo que las sirenas de las ambulancias que durante más de diez años fueron su herramienta de trabajo se dejaron escuchar en forma de despedida a un hombre que dió la vida por servir a los demás.