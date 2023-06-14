Llora Matilde; lo perdió todo

Un fuerte incendio en el domicilio marcado con el número 715 de la calle Chihuahua en la colonia Braulio Fernández terminó con los artículos que la señora Matilde Martínez reunía para venta, pues desde hace 10 años se dedica a pepenar en los botes de basura y a recolectar lo que los vecinos le otorgan para vender, sin embargo por el siniestro que se suscitó en su hogar lo perdió todo.

Con 75 años de edad y llevando a cuestas la manutención de su hogar, púes dos hijos mayores viven aun con ella, la señora Matilde lloró desconsolada por la pérdida de una gran cantidad de artículos como ropa, calzado, cobertores y cosas que pepenó en los botes de basura, los cuales pretendía vender para obtener el sustento diario, sin embargo debido al incendio todo se perdió y tendrá que iniciar de cero.

1 / 2 La mujer de 75 años dijo que es muy triste lo que sucedió pues ella sale a trabajar a partir de las 5:3 0 de la mañana y se dio cuenta del incendio que consumió parte de su hogar, temiendo por la integridad de sus hijos. 2 / 2 La mujer dijo que ha perdido todo y tendrá que iniciar de nuevo para poder tener con que comer. ❮❯

Matilde dijo que es triste que todo lo que había reunido se quemara e incluso dijo que este incendio pudo haber sido provocado, toda vez que en su patio no existen instalaciones eléctricas que pudieran haber iniciado el fuego, sin embargo en el lugar habían tirados diversos materiales como lámina, cartón y artículos de vidrio que pudieron haber propiciado el fuego por el efecto lupa que genera el cristal.

La mujer mencionó la mañana de este miércoles salió de su domicilio a las 5:30 de la mañana y mientras buscaba en los contenedores materiales o artículos que pudieran servirle para su venta, una vecina le informó que su casa se estaba incendiando, por lo que de forma rápida acudió a su hogar con el temor de que sus dos hijos pudieran haber sufrido alguna quemadura, pues aún estaban dormidos en casa cuando inició el siniestro.

Dijo que al llegar se dio cuenta que sus hijos estaban bien, sin embargo uno de ellos sufrió quemaduras leves en el rostro pues la lumbre llegó hasta un pequeño cuarto que estaba al fondo del patio consumiéndolo en su totalidad.

Cabe mencionar que la señora Matilde pidió a la comunidad que la apoyaran con artículos con los que pueda iniciar de nuevo sus ventas, ya que el incendio consumió todo lo que había en el patio, lo cual ella vende por kilos o por pieza para llevar el alimento diario a su mesa.