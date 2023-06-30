Lloran Policías al “Gordo” Burciaga

FRONTERA COAH-. Luis Antonio Burciaga Treviño es el elemento de Seguridad Pública asesinado la mañana del jueves en la calle Magnolía, un elemento excepcional según sus mismos compañeros que siguen sorprendidos al saber la forma en que le arrebataron la vida.

Tenía 39 años de edad y desde el 9 de mayo del 2016 ingresó a las filas de Seguridad Pública de Frontera en donde sus compañeros lo veían desempeñando un papel muy responsable y entregado a su trabajo.

"El gordo o burciagón", así era como lo llamaban sus amigos y compañeros de trabajo que hoy lamentan su pérdida y qué se quedan con gran dolor y muchas dudas.

"Qué te puedo decir y no es porque ya no esté como compañero que por cierto fue de los mejores pero él siempre fue muy amable, sonriente, en el trabajo responsable, siempre dispuesto, servicial, entregado a su trabajo", comentó uno de sus compañeros policías.

Tenía dos hijos, una niña y un niño quienes eran su adoración y el motor del día a día y por quién siempre trataba de darles lo mejor.

La presencia de Luis resaltaba entre los policías por ser muy alegre y caracterizado porque siempre estaba cantando, tenía buen acercamiento con la ciudadanía y siempre estaba al tanto de que no se cometieran injusticias.

Además le gustaba mucho servir a la gente, apoyarlos en caso de necesitar algo, por lo que aún no pueden creer lo que pasó pues nunca supieron que anduviera en malos pasos, sus compañeros aseguran que sí murió fue dando cumplimiento a su deber.

De acuerdo a la información que trasciende él estaba en turno haciendo la vigilancia en la plaza de la 10 de Mayo donde vigilaba la Unidad del Centro de Control y Protección Animal, se desconoce por qué se movió del punto en donde lo habían asignado.

"Era una persona bien amigable respetuoso apoyaba a los demás fiel en su trabajo, chistoso que te puedo decir tantos años juntos, lo vamos a extrañar mucho", señaló uno de los policías.

Mediante redes sociales también se notó la interacción de la gente que lo conocía, que posteaba fotografías y algunos recuerdos con el policía.

“Siento tristeza, no tengo palabras, se nos fue un gran amigo que trabajaba para llevar sustento a su casa, bueno, honesto y responsable sin lugar a dudas, siempre te recordaré mi gran amigo y compañero, hoy el cielo ha ganado una gran persona y la tierra ha perdido una luz brillante que irradiaba felicidad”, comentó.