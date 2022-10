Lluvia le tumba techo

MONCLOVA., COAH.-Debido a las fuertes lluvias que azotaron la región durante el pasado mes de septiembre, el techo de la humilde vivienda de la señora Ricarda García Castañeda se vino abajo, así como una parte de la pared de su domicilio, por lo que pide el apoyo de la comunidad para que se pongan la mano en el corazón y le brinden la ayuda que requiere ya sea con material o reconstruyendo su hogar.

Cristina Mireya Garza García, sobrina de la afectada dijo que la señora Mireya acaba de perder a su hijo de cirrosis hepática por lo que el poco dinero con el que contaba lo utilizó para cubrir sus gastos médicos y lo del sepelio, por lo que no tienen recursos para rehabilitar su casa.

También lee: 'Estrés' y 'alucinaciones' llevaron a expolicía a matar a más de 20 niños

Dijo que anteriormente la señora Ricarda quien es una persona de la tercera edad, había solicitado el apoyo de varias instituciones sin embargo nadie le brindó la mano, por lo que ahora debido a la pérdida de su hijo, solicitó a la comunidad la ayuden, aunque sea con laminas y vigas de madera para asegurar su techo y no se le vaya a caer encima.

"Cuando se derrumbó una parte de mi casa yo acababa de salir por eso no sufrí ningún daño, pero me da miedo que de repente todo se venga abajo, yo trabajaba realizando costuras, pero mi máquina de cocer ya no funciona por lo que no tengo recursos económicos para pagar la reconstrucción de mi hogar".

La sobrina de la afectada comentó que por ser su tía un adulto mayor en situación de alta vulnerabilidad puede ser candidata a diversos programas sociales, sin embargo, no ha recibido ningún apoyo y por eso requiere que la comunidad la ayude.