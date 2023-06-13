Lo abandonan líderes sindicales

Esposa de obrero de Altos Hornos de México denuncia la falta de apoyo de los funcionarios sindicales desde tiempo atrás, en donde señalan que es un problema que se viene arrastrando y no es algo que viene con la crisis de AHMSA.

A través de redes sociales se denunció que desde hace años un trabajadores de la Planta Uno de AHMSA sufrió un accidente al caer de rodillas en un planchón, en donde no fue atendido en el IMSS, ni apoyado por el sindicato.

Se indicó que su esposo fue uno de los trabajadores que fueron reubicados en 2020 de Planta Uno a la Planta Dos, esto luego de parar el Alto Horno 6 por baja producción, y fue en este departamento donde se suscitó el accidente.

Señaló que funcionarios de la Sección 147 no le brindaron apoyo porque estaba laborando en la Planta 2, por lo que lo dejaron solos.

Su esposa, indicó que en el IMSS le dieron incapacidades, hasta que fue intervenido de una de las rodillas, pero se negaron a operarlo para ponerle un prótesis, porque era arriesgado y lo mandaron a trabajar.

Mencionó que su esposo no podía caminar sin la ayuda de un bastón, por lo que lo tuvieron en observación por varios días, pero después ya no quisieron dar incapacidad.

Ante esta situación se pidió al sindicato que lo apoyaran, pero en lugar de dar incapacidad o la baja de la empresa, únicamente le dieron permisos, pero de esta manera no pude tramitar su pensión o el retiro del afore.

Señaló que durante este tiempo han batallado económicamente, por lo que es quien apoya en su casa, pero no es un trabajo seguro, ya que obtiene dinero limpiando terrenos o casas, pero no puede cargar cosas.