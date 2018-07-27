Lo arresta policía por infamias de vecino

Cansado de las difamaciones, el señor Armando Ruelas solicitó la intervención del Director de Seguridad Pública, ya que los policías lo detienen cada que a su vecino se le pone acusarlo de ladrón.

Por segunda ocasión Armando Ruelas con domicilio en calle secundaria 4 número 628 de la colonia Obrera sur, fue detenido por policías municipales, esto tras el llamado de Eladio Alanís quien habita en este mismo sector, y quien señala a Armando como el ladrón de la colonia.

El día de ayer Armando Ruelas acompañado de su esposa, abordaron al jefe policiaco al exterior de la Comandancia Municipal con la finalidad de que tomara cartas en el asunto, pues se cumplían dos detenciones en su contra, mismas que no se le encontró delito alguno, sin embargo había necesidad de pagar las multas.

“Ya estamos cansados de que este señor (Eladio Alanís) señale a mi esposo como el ladrón de la colonia, mi pareja es panadero y nunca se ha metido con nadie, los policías creen los chismes que inventa este señor y le está afectando a mi esposo” mencionó la acompañante.

Indicaron que solo piden justicia y que sea el mismo Director de Seguridad Pública quien visite el domicilio del vecino y deje de difamar a la gente, “nosotros no nos metemos con nadie, somos ciudadanos libres y nos piden que no crucemos por una o tal calle, no nos parece justo” finalizaron.