"Lo busca en el velorio"

MONCLOVA., COAH.-"Mi tío se está muriendo y si se muere, ¿qué voy a hacer?" Cuestionó la familiar de un paciente que se encontraba grave en las instalaciones de la clínica 7 del IMSS y quien buscaba le permitieran el ingreso fuera de horario de visita con la intención de despedirse de él, a lo que de forma déspota la enfermera le respondió, si se muere, lo va y lo busca al velorio, negándole el ingreso al hospital.

Una gran cantidad de reacciones provocó este video, el cual fue colgado en las redes sociales, asegurando que fue mala la actitud ante la petición realizada por la mujer.

Por medio de redes sociales circuló la tarde de ayer un video donde se observa a una mujer pidiéndole a la enfermera de piso, la oportunidad de ingresar a ver a su tío quien está internado y muy grave, ante esto una y otra vez la enfermera le niega el acceso, asegurando que ya se terminó la hora de visita y que un familiar ya se encentra con él.

La mujer insistiendo, le dice que viene de la ciudad de Saltillo únicamente a despedirse de su tío, quien estaba muy delicado de salud, sin embargo de forma grosera la enfermera le responde que si lo quiere ver, lo vaya y lo busque al velorio.

Molesta, la familiar del paciente, pregunta una y otra vez cuándo es la siguiente hora de visita, a lo que la enfermera le pide que se vaya del lugar, recalcándole que no hay otra hora de visita, no ayer ni otro día, situación que causó opiniones encontradas entre los cibernautas, pues mientras algunos aseguraban que se deben respetar los horarios, días y cantidad de personas que ingresan a visitar a los enfermos, otros recalcaban que no es la forma de tratar a los familiares de los derechohabientes.