‘Lo confundieron’: Sigue Fiscalía investigación, una de ellas es que su ejecutor lo confundió con un familiar

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha establecido el móvil del asesinato de Ernesto Misael Montoya, “El Azteca”, pero la confusión es una posibilidad que no se descarta.

Los elementos han tomado la declaración de los familiares de la víctima, así como de los vecinos quienes han aportado datos importantes.

Se tiene una línea de investigación donde el asesinato del joven deportista pudo tratarse de una equivocación, pues realmente iban tras otra persona, familiar muy cercano del fallecido.

Se buscará en los comercios cercanos para revisar las cámaras de vigilancia que puedan obtener algún dato de la ruta que tomó la persona que le disparó a la víctima.

Hasta el momento no se ha definido algún móvil del crimen pero quedó descartado el robo pues no faltaba ninguna de sus pertenencias, por lo que se investigan otros motivos en las actividades que realizaba el joven.

Cabe mencionar que este se convierte en el homicidio número 15 que ocurre en Monclova, la gran mayoría utilizando arma de fuego sobre todo en el sector oriente y sur de la ciudad

Se buscará en los comercios cercanos para revisar las cámaras de vigilancia que puedan obtener algún dato de la ruta que tomó la persona que le disparó a la víctima.

Hasta el momento no se ha definido algún móvil del crimen pero quedó descartado el robo pues no faltaba ninguna de sus pertenencias, por lo que se investigan otros motivos en las actividades que realizaba el joven.

Cabe mencionar que este se convierte en el homicidio número 15 que ocurre en Monclova, la gran mayoría utilizando arma de fuego sobre todo en el sector oriente y sur de la ciudad.