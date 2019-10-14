Lo despojan de su vivienda

Un ciudadano denunció corrupción en el Juzgado segundo civil donde el Juez José Alberto Dávila Guerra avaló un despojo en perjuicio de Noé Ávila Galván, quien fue despojado de su casa en un juicio del que nunca se le enteró y aun cuando desde hace 8 años está pagando la propiedad que adquirió mediante un crédito ante Infonavit y cuenta con todos los documentos que lo señalan como propietario.

Noé Ávila Galván, denunció corrupción en el segundo Juzgado Civil.

El ciudadano dio a conocer que desde el 2017 Talía Patricia Maldonado quiso quitarle la vivienda ubicada en la calle Francisco Villa de la colonia Diana Laura, por lo que recurrió al Juzgado municipal el Frontera donde mostró los documentos que le avalaban como dueño y se comprobó que estaba registrado ante Catastro municipal, mientras que Talía Patricia no presentó un solo documento.

Dijo que el Juez municipal en base a los documentos, registros en Catastro y pagos de predial avaló la propiedad y dijo a Talía Patricia que nada tenía que hacer.

Luego de esto se fue a trabajar fuera mientras que la vivienda se quedó a cargo de un familiar de él, la semana pasada se comunicó para informarle que Talía Patricia Maldonado llegó a sacarla de la vivienda y colocó candados, asegurando que le pertenecía.

Esta situación lo obligó a regresar y fue cuando se dio cuenta que desde el 2017 se promovió un juicio del que nunca se le dio parte y por eso el Juez determinó que la demandante era la propietaria de la vivienda ubicada en la colonia Diana Laura.

Destacó que acudió ante el Juez para reclamar la situación y solo le dijo que contratara un abogado para llevar su caso o bien que acudiera ante uno de oficio, sin embargo ninguno de estos defensores le tomo en cuenta, acusó que debido a la corrupción y son los que se prestaron a despojarle su vivienda.

El ciudadano mostró los documentos que avalan la propiedad de la vivienda, la que dijo compró en el 2017 a través de un crédito de Infonavit y aún sigue pagando, cada semana le descuentan 420 pesos de su salario.

“Es un marranero el que se hizo en el juzgado, un abuso el que están cometiendo y eso fue avalado por el Juez Civil”.