Lo hallan culpable de homicidio

Tras 5 días de juicio, Adrian Emmanuel ”V” recibió por parte del Tribunal de Juicio Oral fallo condenatorio por el homicidio y robo agravado de Félix “B”, un conocido comerciante de la colonia Otilio Montaño a quien último de un golpe en la cabeza para robarle efectivo, tarjetas bancarias y una camioneta.

El día de ayer concluyó el juicio oral en contra de este joven de 27 años de edad y se dicto fallo de condena por unanimidad de votos de los jueces que integran el tribunal, quienes además fijaron el 7 de octubre como fecha para la individualización de pena.

Se encontró culpable a Adrian Emmanuel “V” de homicidio y robo agravado.

El juicio en contra de Adrian Emmanuel “V” inició el pasado 30 de septiembre, y se dio a conocer que fue el pasado 30 de marzo, cuando presuntamente el homicida llegó al domicilio del comerciante de 71 años de edad para robarle, golpeo a Félix en la cabeza con un objeto contundente que le provocó una herida craneoencefálica con fractura en la bóveda craneal, lo que de manera inmediata le arrebató la vida.

Luego de darle muerte, Adrián Emmanuel “V” cometió el robo al sacar de las pertenencias de Félix su cartera con efectivo, así como tarjetas bancarias y huir del lugar con la camioneta de la víctima, una trailblazer 2009, sin embargo el homicida fue detectado al utilizar en algunas tiendas una tarjeta bancaria que robó a la víctima después de arrancarle la vida a golpes.

Durante 5 días el Ministerio Público, así como la defensa del homicida estuvieron ventilando pruebas que los jueces consideraron y finalmente les llevaron a dar un fallo condenatorio, por lo que el próximo lunes de dará a conocer la pena que alcanzara Adrian Emmanuel “V” por el asesinato y robo agravado en contra del comerciante Félix “B”.