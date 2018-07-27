Lo matan de 7 puñaladas

Un joven de 36 años de edad fue asesinado de siete puñaladas en una vivienda de la calle Federico de Luna de la colonia Asturias, donde minutos antes ingería bebidas embriagantes con un amigo.

El hoy occiso fue identificado como Juan Gilberto Palacios Barroso vecino de la calle Comsa de la colonia Industrial, quien murió desangrado debido a las siete puñaladas que recibió, algunas de ellas muy cerca del cuello.

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Juan Gilberto Palacios Barroso recibió siete puñaladas.

Fue a las 19:00 horas cuando se notificó el crimen a las corporaciones policíacas, lo que activó el Código Rojo y la presencia inmediata de socorristas de la Cruz Roja, que solo llegaron para confirmar el deceso

El propietario de la casa declaró a la Fiscalía que ambos tenían un buen rato ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando dos sujetos allanaron el domicilio para atacar directamente a Juan Gilberto y emprender la huida.

De inmediato el grupo GATEM revisó las cámaras de vigilancia de los negocios aledaños, confirmando que dos sujetos salieron huyendo de la casa por la calle Federico de Luna. Uno de ellos, vestía pantalón azul y camisa a rayas, movilizando a las autoridades pero sin lograr dar con su paradero.

La calle permaneció cerrada por varias horas mientras personal de Servicios Periciales recababa evidencias que permitan la captura de los atacantes.

De manera extraoficial se informó que el occiso se desempeñaba como gestor de Afores en el IMSS.

La versión del dueño de la casa fue corroborada por las cámaras de seguridad de negocios cercanos.