Lo mataron para robarle el Versa

Por tener un carro bonito, el ingeniero Osvaldo Ramos fue asesinado por Néstor Iracheta y Gerardo Flores. Con todas las pruebas en su contra, los dos asesinos están a muy poco de recibir sentencia.

A las nueve de la mañana de este martes, los acusados comparecieron en el Centro de Justicia Penal ante los jueces Homero Salinas Rodríguez, Hiradier Huerta Rodríguez, así como Miguel Castillo, encargados de seguir el proceso el proceso legal por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja.

De acuerdo a la información del expediente 273/ 2016, la Agencia del Ministerio Público de No Localizados, recibió la denuncia por la desaparición del ingeniero de 24 años de edad, quien había salido de su domicilio para ir a casa de su novia pero no llegó a ningún lado.

Días después, gracias a una llamada anónima a los números de emergencia encontraron el cuerpo de la víctima en un paraje conocido como “Las Vacas” en Ramos Arizpe.

Familiares del joven informaron que “Junior” salió de su domicilio y antes de entrar de segunda iría a casa de su novia Karen Selene, quien al ver que no llegaba a su domicilio decidió llamarle a la mamá del joven, Aurora López, para preguntarle por él.

La mujer indicó que su hijo había salido temprano de su domicilio acompañado de un joven pues supuestamente iba a verla, Torres identificó al acompañante como “Iracheta”, guardia de un table dance donde ella laboraba.

Además de la identificación de los familiares de la víctima, los acusados no contaban que una persona atestiguó el momento en que agredían al ingeniero. Ángel “O” iba caminando sobre el fraccionamiento Monclova cuando vio un vehículo Nissan

Versa en color azul con rines deportivos que estaba estacionado cerca de la barda de Altos Hornos de México (AHMSA).

En el vehículo se percató que estaban tres hombres, pero uno de ellos que vestía camisa color roja estaba sujetando al conductor por el cuello, mientras el copiloto quien tenía una camisa azul, estaba golpeándolo.

Esta situación llamó su atención, es por ello que observó los hechos desde el lado contrario, especialmente sin tratar de llamar la atención de los tripulantes de la unidad, pues temía por su integridad.

“Yo vi cuando el sujeto de rojo lo estaba agarrando del cuello, mientras el copiloto lo golpeaba, después bajaron el asiento y el copiloto se subió encima de él y lo estaba ahorcando mientras el otro le detenía los brazos, hasta que se dejó de mover”, declaró el testigo.

Sin mover el cuerpo de su lugar, el copiloto se pasó al lugar del conductor y la persona que iba atrás al del copiloto, dieron vuelta en “U” y se fueron hacía el bulevar Pape, pero decidió quedarse callado por temor a represalias.

Unos días después decidió acudir a la Agencia del Ministerio Público a presentar su declaración, donde dio a conocer toda la información de lo ocurrido, lo que terminó por hundir a los acusados.

Las declaraciones del hombre coinciden con los tiempos, especialmente con la forma en que se cometió el delito, es por ello que se logró identificar a los responsables, especialmente conocer a detalle cómo sucedieron las cosas.

Los acusados permanecen internados en Centro de Reinserción Social (Cereso) de Saltillo, mientras esperan la notificación de la autoridad judicial para recibir una sentencia por el delito que se les acusa.

Se espera que en los próximos días continúe el desahogo de pruebas para que los jueces puedan emitir una resolución que podría ser una sentencia condenatoria con más de 50 años de prisión por el delito que se les imputa.