Lo mataron por un pleito familiar

Por meterse en un problema familiar entre su suegro y suegra, el joven José Fidencio Borrego Ledezma de 17 años, habría sido asesinado el pasado lunes por la noche de un tiro a quemarropa en la nuca.

Según las primeras investigaciones, José Fidencio Borrego Ledezma apoyó a su suegra para abandonar a su pareja con quien vivía en Nuevo Laredo, y junto con su novia se vinieron a vivir a Monclova.

Como se recordará, el joven caminaba por la avenida las Torres alrededor de las 11 de la noche, cuando una persona se le acercó por la espalda y le disparó a quemarropa, huyendo del lugar.

De acuerdo a familiares de la víctima, Fidencio tenía pocos días de haber regresado a vivir a Monclova pues había residido algún tiempo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde inició una relación con una joven, incluso estaba embarazada.

En aquel estado, el joven trabajaba con su suegro con quien presuntamente había tenido una buena relación, hasta hace algunos días.

La suegra originaria de Monclova pero con muchos años viviendo en Tamaulipas decidió abandonar a su esposo e iniciar una nueva vida, decisión que fue apoyada por su hija (pareja de la víctima), incluso por el propio Fidencio quien las ayudo a regresar.

Esta situación ocasionó la molestia del hombre, quien las había amenazado de muerte, es por ello que no dudan que lo hubiera mandado matar, pues la víctima no tenía problemas con nadie, ni relación con la delincuencia.

José Fidencio Borrego no cuenta con historial delictivo en Monclova o Nuevo Laredo, además ninguna de las personas allegadas tiene conocimiento que se dedicara a alguna actividad ilícita.

Video muestra homicidio

Además, al revisar el video de una cámara de vigilancia de un establecimiento cercano, se ve que el joven iba caminando por el camellón de la avenida las Torres con sus auriculares puestos.

Atrás de él caminaba un hombre que repentinamente saca un arma de fuego y le dispara en una sola ocasión, quien sigue caminando como si nada hubiera sucedido hasta que la cámara le pierde la pista.