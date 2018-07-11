Lo muerde perro y dueño no responde

Enrique Gerardo Morales Rojas se mostró preocupado luego de que un perro lo mordiera y el dueño no quiso hacerse responsable, por lo que teme que se le presente un problema de salud ya que es diabético y la herida se le puede infectar.

Él trabaja como repartidor de comida, el domingo pasado fue a entregar un pedido a la colonia Los Bosques, cuando repentinamente un perro salió de una vivienda color blanco y lo mordió.

Luego de la mordida, el amo del perro salió y le gritó, el animal entró a su vivienda, asustado y con dolor Enrique Gerardo permaneció afuera del domicilio y le dijo al dueño del perro que sí lo había mordido.

Enrique Gerardo Morales Rojas, le preocupa, pues aunque no fue gravedad él es diabético.

Cuando se levantó el pantalón vio un pequeño punto y le dolía, de inmediato el dueño del perro se negó a hacerse responsable, a fin de no tener problemas el motociclista decidió retirarse, cuando estaba por arrancar la moto y el perro volvió a salir pero ahora lo atacó del lado izquierdo.

“Cuando me muerde por segunda vez, el dueño le grita y el perro se va a la calle, muy molesto el señor me dice ‘ya ves ahora tengo que ir por el perro’, soy diabético, el señor no se quiso hacer responsable, simplemente se molestó porque el perro se fue”, comentó el afectado.

No recibió atención médica, le dijeron que con agua y jabón se lavara, pero tiene miedo que se le infecte, señaló que esto que a él le pasó le puede suceder a cualquier persona incluso peor, por lo que es injusto que el responsable del perro no se haga cargo de lo que pasó.