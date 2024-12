Lo procesan por fraude

Leonardo Daniel "N" fue vinculado a proceso por el delito de equiparado de fraude en cuantía media por obras incompletas, luego de no cumplir con el servicio de instalación de portón eléctrico en el municipio de Cuatro Ciénegas.

Se había girado una orden de aprehensión el 4 de septiembre del 2023 pero fue hasta el 2 de diciembre del presente año que se detuvo y fue puesto ante el tribunal a las 20:00 horas. Ayer se llevó a cabo la audiencia inicial bajo la causa penal 278/2024 en la que la agente del Ministerio Público expuso los hechos.

El 1 de junio del 2022, Alejandra quien es la hija de la víctima Antonio "N" contactó a través de Facebook a Leonardo Daniel "N" con el fin de que acudiera al domicilio ubicado en la calle Emiliano Carranza de la Zona Centro donde le pidieron que modificara e instalara un portón eléctrico.

Leonardo Daniel le dijo que el trabajo era de 28 mil pesos, por lo que la victima dio un pago inicial de 18 mil pesos. En el mes de octubre no se tenían avances del servicio y el imputado argumentó que no contaba con el dinero porque se lo había gastado, por ello no tenía para comprar el material necesario.

Antonio "N" le dio otros 2 mil pesos, con los que compró material y lo dejó en el domicilio, sin embargo, ya no regresó a trabajar, la víctima trato de comunicarse, pero ya lo habían bloqueado de llamadas y mensajes.

El Juez Oscar Cadena dictó auto de vinculación a proceso a Leonardo Daniel "N" y un plazo de investigación de dos meses, con medida cautelar de firma periódica cada quince días ante la Unidad de Medidas Cautelares o de lo contrario se le señalará como extraído de la justicia.