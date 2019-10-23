Lo señalan como coautor de homicidio

A casi 2 años de ser detenido por el asesinato de José Fidencio “B”, Dagoberto “T” fue vinculado a proceso por homicidio calificado por haberse cometido con alevosía, ventaja y retribución, el Juez le otorgó un mes más para investigación mientras tanto el indiciado seguirá con prisión preventiva como medida cautelar.

Según datos dados a conocer durante la audiencia, el caso se lleva bajo la causa penal 241/2018 en la que se señala a Dagoberto “T” como coautor en el asesinato de José Fidencio “B”, hechos que sucedieron el 14 de noviembre del 2017 cuando al caminar por el camellón central de esta avenida una persona del sexo masculino da alcance a José y le dispara en la cabeza.

Durante la audiencia, se dio a conocer que inicialmente se señaló a Dagoberto “T” como autor material del asesinato en la carpeta de investigación 674/2017, sin embargo el año pasado el Ministerio Público se desestimó de la acusación y lo señaló como coautor por lo que se abrió una nueva carpeta, 241/2018.

Ante esta situación, la defensa de Dagoberto promovió un amparo mediante el que un juez de distrito ordenó dejar sin efecto la vinculación a proceso dictada el 22 de mayo y dar una nueva resolución respectando el principio de inocencia y también el que no se debe juzgar por el mismo delito dos ocasiones a la misa persona.

El Juez determinó que la primera acusación se sobreseyó porque no se tenían datos para demostrar que se participó como autor material pero en la segunda carpeta se le señala como coautor aunque es el mismo delito no es la misma forma, por ello se le dicto nuevamente vinculación a proceso por homicidio calificado.

Durante la audiencia se dio a conocer que Dagoberto “T” participó como coautor al “poner” a José Fidencio para que el “Borrado” le disparara a quemarropa y fueran ayudados por “El Chilango” para huir del lugar de los hechos.