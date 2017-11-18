Lo tumban de Italika

Un menor de edad, que viajaba en una motocicleta terminó seriamente lesionado, al ser embestido por un vehículo sobre un transitado cruce de la avenida Las Torres la madrugada de ayer. El responsable huyó.

A las 00:30 horas de ayer, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia sobre el cruce de la calle 7 con la avenida Las Torres de la colonia Tierra y Libertad, ya que reportaban a una persona atropellada.

Elementos de la Policía Municipal y socorristas de la Cruz Roja se trasladaron de inmediato al sitio encontrando a un menor tirado sobre el pavimento y a un costado del herido una motocicleta destrozada.

Testigos del accidente comentaron que el adolescente identificado como Francisco Efrén Mirles de 17 años, circulaba a bordo de su moto marca Italika, color negra sobre la avenida Las Torres y al llegar a dicho cruce fue chocado por un auto.

El conductor del vehículo tras el accidente imprimió velocidad y huyó del lugar.

Una vez estabilizado el lesionado fue trasladado de urgencia a un hospital para su mejor atención médica.