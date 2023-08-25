Logra Región derrama de 180 millones

A unos días de que concluya el periodo vacacional, la Secretaria de Turismo, Azucena Ramos Ramos informó que se superaron las expectativas que se tenían para este periodo vacacional en cuanto al número de visitantes, con más de 900 mil a nivel estado y 160 mil en la región.

“Fue una temporada con mucha movilidad en nuestro estado, superamos la proyección que traíamos y aunque en días podremos dar cifras más precisas, si son arriba de los 900 mil visitantes con una derrama económica superior de 950 millones de pesos”.

Indicó que se tiene una proyección del 65 por ciento en cuanto a ocupación hotelera promedio estatal, Azucena Ramos Ramos señaló que en la región centro desierto se tuvo una muy buena ocupación del 64 por ciento.

Así mismo en la región centro se tuvo una cantidad de 160 mil visitantes y una derrama económica de 180 millones de pesos. En 2022 se lograron más de 800 mil visitantes en Coahuila con 850 millones de pesos, es decir que este año incrementó lo esperado.

“Ha fortalecido mucho el tema de los eventos y siguen llegando eventos nacionales que han presentado a Coahuila como un importante destino, sobre todo en la industria de negocios, turismo de reuniones, de naturaleza, enológico y cultural”