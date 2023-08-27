Logran venezolanos su sueño americano

FRONTERA COAH-. Se cumplió el sueño americano, desde hace algunas semanas, una familia de migrantes que pasó por ciudad Frontera se encuentra en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, con otro semblante, un brillo en los ojos, una enorme sonrisa y un profundo agradecimiento a Dios porque después de tanto sufrimiento se cumplió el objetivo.



La familia García Rojas está conformada por Juan García de 25 años, Yenire Rojas de 24 años y sus dos hijos Endelson y Yendelson de 4 y 6 años de edad, fue el pasado 20 de junio cuando llegaron al refugio en la Parroquia del Verbo Encaramado en la colonia Occidental de ciudad Frontera.

Ellos salieron un 8 de mayo de Venezuela, tenían más de un mes en el camino cuando llegaron a Frontera, todo ese grupo llegó deshidratados, con insolación, enfermos y cansados en plena ola de calor, recibieron el apoyo de la gente de la parroquia, así como de autoridades municipales.

Esta familia vivía en el Estado Carabobo de la República Bolivariana de Venezuela, ubicado en el centro-norte del país, allá Juan García trabajaba como ayudante de albañilería pero apenas y alcanzaba para medio comer.

Toda la familia incluyendo a los más pequeños luchó por cumplir el sueño americano, nunca imaginaron la travesía, el hambre, el cansancio, la inseguridad, el peligro, el hambre, la sed, el calor, por ese sueño americano pasaron de todo.

Pero todo eso ahora se convirtió en un hermoso lugar donde hay oportunidades de empleo, con un buen salario para darse ciertos lujos, un lugar con granjas, bosques, colinas, lagos, humedales, hermosos jardines, museos, escuelas, lugares de esparcimiento, todo lo necesario para tener una mejor vida en familia.

Hoy, la familia sabe que querer es poder y que por mucha oscuridad que se vea en el camino, al final se puede ver la luz brillar, todo el sufrimiento ha valido la pena, la filosofía de vida de esta familia nunca rendirse ante las adversidades que presente la vida.