Los animales podrían morir de golpe de calor piden cuidarlas

Llaman a proteger a las mascotas ante las altas temperaturas que se registran en la localidad y evitar problemas como el golpe de calor, que pueda llevar a la muerte a sus mascotas, por lo que es necesario tomar todas las precauciones.

Ana Luisa García, representante de la fundación “Patitas Peludas” indicó que ante las altas temperaturas que se registran en la región por la tercera onda de calor, las mascotas también se están expuestas a sufrir una serie de padecimientos que si no son atendidos pueden llevar a la muerte.

Señaló que a partir de los 35 grados ya representa un riesgo para las mascotas, cuanto más las temperaturas de 44 grados con sensaciones térmicas de 47 como la que se registró el día de ayer, sobre todo si las mascotas están a la intemperie y no cuentan con sombra o fuente de agua.

Alguno de los problemas que pueden presentar las mascotas es diarrea, vómito, debilidad y el golpe de calor, por lo que hay que tomar precauciones, y poner atención a los síntomas que se presentan como el jadeo intenso, el que no se levanten, el babeo excesivo.

Señaló que para prevenir el golpe de calor, es necesario tenerlos en sombra, evitar que se expongan al sol, mantenerles una fuente de agua fresca, evitar sacarlos a pasear cuando el sol esté en su punto más intenso.

“El calor intenso puede reducir su apetito, las ganas de moverse y hasta provocar su muerte, los perros no sudan como los seres humanos, su sistema de termorregulación es diferente y menos eficaz en la temporada de intenso calor”.

Mencionó que es necesario cuidarlos durante esta época, pero reconoció que hay personas que no toman conciencia y mantienen a los perros en azoteas, amarrados en patios, que es una forma de maltrato.