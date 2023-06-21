Los del democráticos demandan a napistas

Funcionarios del Comité Local de la Sección 147 interponen una demanda ante el Ministerio Público por amenazas, así como por intento de homicidio en grado de tentativa, en contra de trabajadores opositores, quienes los han estado agrediendo y amenazando a través de redes sociales.

Acompañado por un grupo de obreros de la Sección 147, el día de ayer el abogado Américo Segura acudió a la agencia del Ministerio Público para interponer una demanda en contra de trabajadores “napistas”.

La demanda se interpuso por el delito de homicidio en grado de tentativa, en contra de quien resulte responsable, así como de una persona señalada directamente por los hechos del pasado 16 de mayo.

Señaló que esta denuncia es por el percance en donde un trabajador “napista” embistió a un grupo de trabajadores en una camioneta roja, el día del enfrentamiento que se dio entre los grupos sindicales en la calle Matamoros.

Así mismo se presentó una denuncia por amenazas, esto ante una serie de ataques que han recibido algunos funcionarios del comité local de la Sección 147, por parte de trabajadores de grupos opositores, en donde se busca reprimir la lucha sindical e incluso se presentaron amenazas de muerte.

“Lo que buscamos es que nos reciban la denuncia y se realice por parte de la Fiscalía todos los actos de investigación y la Policía Cibernética se pueda poner a trabajar en este sentido, para determinar esas amenazas que están llegando a través de las redes sociales y de diversas plataformas a los líderes sindicales”, indicó.