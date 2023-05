Los despiden y no les pagan finiquito

Trabajadores de la empresa Materiales Industrializados (MINSA), compañía donde Armando Guadiana es socio, se manifestaron ya que no les han pagado su terminación luego de 32 años de labor.

Fue durante la visita del candidato a la gubernatura de Coahuila del partido Morena, que los trabajadores, entre ellos Fernando Pacheco Enriquez, llegaron con pancartas para llamar la atención del empresario y que luego de años pueda pagarles lo que se les debe.

Explico que se apegó al beneficio de la pandemia del Covid-19 porque les avisaron que no los dejarían ingresar, cuando estaba por finalizar el decreto se comunicó con la empresa para saber dónde y a qué hora se presentaría.

"Me dijeron 'tu sabes lo que haces', ya no pude ingresar a hacer trabajaos a Altos Hornos sin el pase, por eso demandé y no hemos llegado a un acuerdo a dos años de esto. Armando Guadiana me ha dado largas en tres ocasiones, me dice puras mentiras".

Señaló que le deben alrededor de un millón de pesos, ademas de eso, también le deben lo que reunió con el ahorro y la empresa está impuesta a no dar liquidaciones a sus trabajadores. Al principio le ofrecieron 80 mil pesos y en partes, una cantidad mínima por los 35 años de servicio.

"Lo que quiero es que me recuperen el salario que me bajaron a la mitad en el Seguro Social y mi terminación, pero él me dice que no y los demás compañeros no han metido demanda por el tiempo que esto se lleva, yo me he aguantado"