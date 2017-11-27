Los extorsionan desde su número telefónico

Personal de las compañías que dan mantenimiento a las líneas telefónicas, pudieran ser los responsables de las extorsiones que se han incrementado en la localidad y que ahora realizan con la amenaza de ser de un despacho jurídico que está cobrando pagarés inexistentes.

El trabajador Saúl Zambrano, de Planta Dos de AHMSA fue uno de los que recibió la llamada en la que extrañamente le llamaban desde el número de su domicilio y en donde le pedían hablar con su esposa, porque supuestamente tenían un pagaré firmado por ella y hablaban de un despacho jurídico para hacer efectivo el cobro.

Como afectado y ante la derrama económica que se está presentando en AHMSA y que se espera sea mucho más fuerte la semana siguiente, el obrero llegó a la sala de redacción de LA VOZ para hacer el llamado a todos los ciudadanos y en especial a sus compañeros para que no se conviertan en víctimas de los extorsionadores.

Sostuvo que ante esa amenaza solicitó informes en Telmex para encontrar un sistema de protección para él y su familia y fue el mismo personal de la compañía telefónica los que les indicaron que para que aparezca el número de su propio domicilio en la llamada de extorsión debe de realizarse desde las consolas o gabinetes de control que existen tanto en la central principal en la zona Centro, en la del bulevar Pape o en la colonia Miravalle o en su defecto desde las que existen en las colonias.

Saúl Zambrano detalló incluso que la misma gente de Telmex le indicó que es solo el personal que sabe del manejo de esos controles, que bien sean los empleados directos o los de constructoras los que pudieron haber realizado la llamada.

Explicó que no es el primero que recibe ese tipo de llamadas, puesto que uno de sus familiares ya fue víctimas de los extorsionadores quienes mediante las mismas llamadas los obligaron a trasladarse hasta los juzgados frente al Milo Martínez y ahí obtuvieron 10 mil pesos como pago.