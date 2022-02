Los pensionados no pudieron acercarse

Un grupo de jubilados y pensionados del Seguro Social también buscó al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la vuelta fue prácticamente en vano pues no pudieron acercarse “No nos dejan ni entrar”, señalaron.

Con pancartas en mano, bajo el intenso calor del sol, los jubilados y pensionados esperaron durante mucho tiempo la llegada de Andrés Manuel López Obrador a quien solo pudieron saludar de lejos.

Son más de 90 mil personas afectadas en todo el país porque les están retirando el dinero del Afore, esto se presenta desde noviembre del 2015 cuando dieron la orden de que ya no se pagara.

“Al parecer no hay acceso para nosotros, somos ex trabajadores del IMSS pero no podemos entrar que porque dicen los oficiales que es un evento privado, nos fue negada la entrada”, comentó Jesús Arriaga de la Conformación de la Unión Nacional de Comités IMSS en Saltillo.

Han buscado el acercamiento en otros Estados de la República, son 37 comités en todo el país, mencionaron que es necesario que haya más apertura para poder acercarse al presidente.

Están exigiendo su cesantía y vejez, es un ahorro que hicieron durante toda su vida laboral, es un beneficio para sus familias, para su patrimonio pero o lo han tenido a su alcance.

Son diferentes montos, depende de categorías, hay intendencia, farmacia, almacenes, enfermeras, doctores, todas las categorías que tienen diferentes montos.

Exigen al Gobierno Federal a través de Hacienda y de los Afores que les regrese sus ahorros, porque les dicen que es como si fuera una segunda pensión, pero no es patrimonio federal, es un ahorro que hicieron durante 28 años ininterrumpidos y no es justo.