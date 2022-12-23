Los sorprende frio con solo 3 cobijas

Lo último en que piensa la familia Varela es en regalos para esta Navidad, solo requieren de cobijas y ropa de invierno para pasar un fin de semana sin tanto frío, pidieron el apoyo de los monclovenses a sabiendas del buen corazón de la gente.

La señora Diosy Varela tiene dos hijos, un niño de 7 años y una niña de 1 año de edad, viven en la colonia Ampliación 21 de Marzo sobre la calle 44 entre calle 9 y 11 número 540, el invierno los sorprendió con solo tres cobertores y aunque duermen juntos, no les alcanza para mantenerse calientes por las noches.

“Lo que yo pido a la población o a la Presidencia Municipal de Monclova son cobertores, porque aparte de los tres que tenemos, tengo uno más de barbitas, pero no son suficientes. Si no es mucho pedir, también me gustaría un calentador pequeño para mi familia”.

Señaló que a pesar de las bajas temperaturas, sus hijos no se han enfermado de gravedad, solamente les ha dado una gripe leve y espera que se mantengan con buena salud.

Sobre la cena de Navidad externó que no hay para comer algo elaborado o llenador, solo pasarán la noche acurrucados y comiendo de lo poquito que tienen como frijoles y huevos. Mientras que en cuanto a regalos, el niño le pidió a Santa Claus un carrito de control remoto, el cual no llegará pues no cuenta con los recursos necesarios.

“Mi niño si quiere un regalito, pero lamentablemente no tengo, no se los puedo dar y mi hijo es el que no tiene ropa para tiempo de frío, solo tiene varias chaquetas pero le falta suéter, calcetines pants, pero mi niña si tiene”.