César Niño Flores representa a la nación de Apaches de Coahuila a nivel nacional, ha logrado incursionar en películas y series de renombre en importantes plataformas como "Somos", busca que se reconozcan sus raíces y perseguir su sueño.

César Niño Flores, llamado "Niño Negro" nació en Nadadores y vive actualmente en Cuatro Ciénegas, es representante de la nación Ndé de Apaches, se trabaja para tener un parque temático en el Pueblo Mágico, además de su propia reserva ecológica en comodato por cincuenta años.

También es productor de granada pero desde muy pequeño le gustaba todo lo referente a las artes como el teatro y poco a poco fue participando en el escenario, como extra y trascendió al séptimo arte con películas de los Almada, Valentín Trujillo, Luis Gatica, entre otros.

Cuando se enteró que iba a hacer una serie con los hechos sangrientos y trágicos en Allende, no paró hasta que consiguió un papel.

Participó como un sicario en la serie de Netflix "Somos" donde se narra la matanza de Allende, Coahuila en el 2011 a manos del cártel Los Zetas y que fue desencadenada por una operación fallida de la DEA.

"Yo viví en carne propia la delincuencia en aquellos años, fue representar un sentir de los coahuilenses en algo muy fuerte, el darme cuenta que las autoridades estaban coludidas con los delincuentes, por eso busque a toda cosa el contribuir en esa historia tan triste"

Añadió que también estuvo en una serie de Amazon Prime, "La Cabeza de Joaquín Murrieta", la cual va a salir este mes y que trata de la época de 1800.

"No había bailable donde yo no saliera, porque me gustaba mucho y desde pequeño yo quería ser actor y estar en películas, los sueños no se van, los sueños se siguen".