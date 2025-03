Lucha Alejandra por la custodia de su hija

Alejandra Aguilar lleva más de un mes luchando por recuperar la custodia de su hija, luego de que las autoridades entregaran a la menor a su exsuegra, quien no había convivido con ella en los últimos cuatro años.

La decisión se tomó tras un conflicto en su domicilio y con base en pruebas que, según denuncia, fueron obtenidas de manera ilegal.

"No me quieren regresar a mi niña. Se le dio la custodia provisional a su abuela, a pesar de que nunca la había cuidado. Ahora me acusan de omisión de cuidado, pero tengo pruebas de que mi hija iba al kínder, siempre aseada y sana",

La madre de la menor acudió el día de ayer a la Procuraduría de los Niños, Niñas y Familia para exigir el expediente de su caso, para iniciar un procedimiento en el juzgado familiar y pelear la custodia de la niña.

El problema inició el pasado mes de febrero, cuando la casa de Alejandra fue robada, al día siguiente se desató una confrontación en su domicilio que terminó en agresiones, por lo que decidió enviar a su hija con su exsuegra mientras acudía al Ministerio Público, sin embargo, esa decisión terminó por separarla de su hija.

"Los ladrones tomaron fotos dentro de mi casa y se las entregaron a la abuela. Ahora usan esas fotos como prueba en mi contra, cuando fueron obtenidas de manera ilegal. PRONNIF dice que había un citatorio para mí, pero nunca me llegó".

Explicó que la custodia se le otorgó al padre de la niña, pero en la práctica es la abuela paterna quien la tiene.

Ayer, Alejandra acudió a PRONNIF para solicitar el expediente de su hija y aclarar su situación, sin embargo, asegura que las autoridades le han puesto trabas.

A pesar de que paga una pensión de 250 pesos semanales para la manutención de la menor, la joven madre ha tenido dificultades para verla.

"Quiero que me devuelvan a mi hija. Ella es mi responsabilidad, no entiendo cómo alguien que no la cuidó en cuatro años ahora tiene la custodia".