Lucha MORENA contra oportunistas

MORENA lucha contra una "plaga de oportunistas" que llegan al partido en busca de las candidaturas para las elecciones de los próximos procesos en Coahuila, quienes provienen de otras corrientes políticas y únicamente tratan de aprovechar el impulso que se ha tenido en las últimas elecciones.

Guadalupe Céspedes Casas, representante de Movimiento de Regeneración Nacional dijo que en MORENA se esta trabajando para reforzar la organización y defender al partido de las personas que llegan con intereses personal.

Actualmente se ve el acercamiento de muchas figuras que anteriormente militaban en otros partidos como PRI y PAN y que únicamente quieren aprovechar el impulso y resultado que han obtenido en los últimos procesos, en donde MORENA ha avanzado y logrado ganar un mayor número de posiciones.

Señaló que no están en contra de la llegada de nuevas personas, que más gente se afilie al partido, pero no están de acuerdo que se utilice MORENA como trampolín, para impulsar sus objetivos personales.

"Vemos que estas personas vienen nada más por las candidaturas, no vienen a apoyar el proyecto, algunos, no todos, pero nosotros no estamos en contra de que los ciudadanos vengan, del partido que vengan, pero una cosa es que vengan a apoyar el proyecto y otra que vengan por las candidaturas".

Mencionó que esto es parte del proceso de "derechización" de MORENA que se realiza por parte del dirigente nacional Mario Delgado, que representa una corriente neoliberal, con la que se desvincula al partido de los movimientos sociales y no va de acuerdo con los ideales con los que se formó el partido.