Luego de un calvario regresa con su madre

Un verdadero calvario vivió una jovencita de 13 años en Monclova y es que quedó bajo el resguardo de sus abuelos, pero al sufrir abuso sexual por parte de su tío las cosas con sus abuelos cambiaron, después le dieron responsabilidades que no le correspondían hasta que se hartó y escapó de la vivienda, afortunadamente ya se encuentra con su madre quien está haciendo todo para recuperar su guardia y custodia.

Mayra Elizabeth Vásquez Lerma es la madre de esta menor, perdió la custodia de su hija hace un año, esto debido a que la menor culpó a su padrastro de haberla golpeado, pero nunca hubo pruebas de esto, aseguró fue falso, por lo que la menor quedó al cuidado de los abuelos maternos que se la llevaron a vivir a Saltillo.

Mayra comentó que sus padres se volvieron en su contra, pues como su pareja es mayor que ella, nunca aceptaron la relación, siempre buscaron la manera de separarla de él y aunque en la actualidad ya no es su pareja, es el padre de sus otros hijos, por lo que la menor pudo estar influenciada por sus padres para decir esa mentira.

Ya estando en Saltillo, la menor sufrió un abuso sexual por parte de su tío de nombre Hugo, Mayra mencionó que los abuelos, denunciaron el hecho por obligación pero que nunca le creyeron a la niña que realmente había pasado el abuso sexual.

"Le decían que ella tenía la culpa, que ella lo provocaba, que se le insinuaba, así la trataron desde que pasó eso la empezaron a tratar mal, no la dejaban salir a ningún lado", comentó Mayra.

Esa violación sexual se denunció y el hombre fue presentado ante el juez, actualmente está en prisión pagando una pena de 13 años.

Hace poco tiempo el abuelo y la menor regresaron a vivir a Monclova, la abuela se quedó en Saltillo, Mayra comentó que su padre todos los días toma, mientras que la menor se encargaba de hacer las labores domésticas, le hacía de almorzar, de comer, de cenar, le lavaba y otras hacía más cosas que no eran su obligación.

Antier en la noche el abuelo estaba ebrio, por lo que la menor se escapó del domicilio y no se dio cuenta, eran las 12:00 de la noche caminó de la Oscar Flores Tapia hasta la colonia Aguilar a casa de una amiguita.

Mayra se enteró de eso el martes a las 9:30 de la mañana porque su hermana le preguntó sí no estaba con ella, después le dijo que no se preocupara que ya estaban haciendo lo necesario y que incluso ya se había levantado una denuncia por desaparición.

La madre de la menor empezó a moverse, acudió con las amigas y compañeras de la secundaria de su hija, buscó en todas partes, acudió a Fiscalía donde no había una denuncia de desaparecida ni la Pronnif estaba enterada.

Ella siguió buscándola hasta que la encontró, fue hasta las 12:00 del mediodía cuando la encontró, se puso a platicar con ella y le dijo que no la buscó porque no quería que tuviera problemas con sus abuelos ni con la autoridad.

"Ella me dijo que se salió porque ya no aguantaba a mi papá, le decía malas palabras, la insultaba, le decía que no hacía nada, que no le gustaba la comida que le daba, pero pues no era su obligación tiene 13 años", comentó.

Después de esto, la madre llevó a su hija a la Fiscalía para avisarles que ya la había encontrado, ahí la canalizaron para la Pronnif y al llegar le dijeron que ya no la podían atender porque el personal ya iba de salida.

Fue hasta la mañana de este miércoles que acudió a la Pronnif y se la llevó para adentro, después la pasaron a ella y le dijeron que no se la iban a entregar, que si no tenía una familia de apoyo se la llevarían a la casa hogar.

"Yo la traje, yo la busque porque se la van a llevar a la casa hogar o porque una familia de apoyo sí estoy yo que la puedo cuidar, aquí estoy yo, porque cuando la encontré no me dijeron que no la podía tener, es injusto", comentó.

Dijo que era injusto porque ella siente que su hermana Gloria Patricia Vásquez, trabajadora del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer es quien está haciendo todo para que la menor no regrese, era lo más triste porque trabaja en una dependencia que defiende a la mujer y apoya más a su papá.

Finalmente la Pronnif le entregó a su hija, Mayra comentó que estaba feliz y que haría todo lo posible por cuidarla, después de haber vivido toda esta pesadilla.