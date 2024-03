Luto en Monclova; muere ´Taz´ Calleros

MONCLOVA; COAH.- El corazón de Monclova se encuentra sumido en el luto tras la trágica noticia del fallecimiento del reconocido boxeador profesional Moisés "Taz" Calleros. El deportista, conocido por su aguerrido estilo sobre el ring y su impacto en la comunidad local, deja un vacío irremplazable.

Los detalles sobre las circunstancias de su muerte aún están por confirmarse, sin embargo se comentó que fue víctima de un infarto; su legado en el mundo del boxeo y su influencia en la ciudad perdurarán en la memoria de todos aquellos que lo conocieron y admiraron.

"Lo encontró Sele ahorita en Juárez al parecer fue un paro, se fue a hacer un sparring, se fue a su casa solo, y ya no salió de su casa, ahí en las cámaras se mira donde nomas entra y esta el perro cuidándolo, al parecer fue un paro, pinche sobre entrenamiento no sé, el pedo que fue un paro we, es más ahorita todavía está ahí tirado porque se tardó chingos el Ministerio Público apenas está dando fe del cuerpo" relató el padre del Boxeador confirmando su muerte.

De inmediato a través de redes sociales familiares y amigos se unieron a las condolencias y mensajes por su partida recordándolo como el mejor.

David Galván, conocido como "El keniano" y amigo cercano de Moisés Taz Calleros, ha confirmado la trágica muerte del boxeador profesional. Galván señaló que la esposa de Taz se comunicó con él la mañana de este viernes para comunicarle la lamentable noticia.

Su compadre, su amigo casi hermano Moisés Hernández compartió el siguiente post, añadiendo una fotografía de Taz en el ring.

"Hoy se va el más grande boxeador que ha parido Monclova. El que tuvo que tragar tierra para ir a pararse a los más grandes escenarios del mundo. El que tuvo que dormir en el piso de un gimnasio para que le dieran una oportunidad.

Dejas un gran legado compadre. Hoy me decía un amigo que llegamos a este mundo siendo nadie y nos vamos dejando algo y de tu parte estoy seguro que lo lograste.

Estoy consternado con tu partida amigo, fuiste un luchador incansable, rompiste paradigmas, nunca tuviste límites, nunca renunciaste y aquí termina la lucha de la que tanto hablabas.

Dejas la enseñanza de nunca rendirse y que con constancia todo se puede lograr. Ve al encuentro con el padre, sé que no es un adiós sino un hasta luego."

En homenaje póstumo, producimos su última entrevista a Periódico La Voz

Moisés Calleros García, nacido en 1989 en Monclova, Coahuila, llevaba el boxeo en su sangre desde una temprana edad. Comenzó su carrera a los 16 años y dedico más de la mitad de su vida a este deporte, A sus 34 años, se había consolidado como un contendiente al campeonato del Consejo Mundial de Boxeo en Peso Mosca.

En su última entrevista con el Periódico La Voz, el boxeador compartió sus sueños y logros, pero lamentablemente, ya no está entre nosotros. Durante su vida deportiva, acumuló un total de 48 o 49 peleas profesionales y 50 peleas amateur, con 11 derrotas, 36 victorias y un empate.

Entre sus recuerdos, mencionó un ring de tierra en Progreso, Coahuila, donde su entrenador lo llevó y donde aprendió valiosas lecciones.

A pesar de las dificultades, siempre creyó en perseguir sus sueños con esfuerzo y tenacidad, y alentó a los jóvenes a seguir en el camino del boxeo.

Describió la emoción que sentía al escuchar el himno nacional lejos de su tierra, ver ondear la bandera mexicana y llevar su cinturón que decía "Monclova". Sentía un profundo orgullo al ser presentado como proveniente de Monclova, Coahuila, México.

Su inspiración para entrar al mundo del boxeo fue su pariente, Josafat "El Leoncito" Pérez, cuya influencia marcó su vida.

Su pasión por el boxeo fue inspirada por su abuelo, quien también fue boxeador en los años setenta.

La historia de Moisés "Taz" Calleros es un testimonio de dedicación, perseverancia y éxito en múltiples facetas de la vida. Su ética de trabajo y pasión por el deporte y los negocios lo han convertido en un verdadero ejemplo a seguir dentro y fuera del ring.