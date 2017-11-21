Luto por muerte del “Profe Berny”

La comunidad estudiantil de la escuela secundaria Profesor Carlos Espinoza Romero se encuentra de luto por la muerte del maestro Bernardo Fonseca Oviedo, quien fungió como prefecto, docente y directivo por más de 20 años que prestó servicio a la institución.

El fin de semana se informó a los directivos de la muerte del profesor derivada de una enfermedad que surgió aproximadamente 5 años atrás, luego de su jubilación de su carrera como maestro.

Fue un hombre, tolerante, alegre, siempre con una sonrisa en el rostro, dispuesto a ayudar siempre a los alumnos que requerían de un buen consejo.

Mediante su página de Facebook, la escuela secundaria ofreció sus condolencias a la familia del maestro que dejó todos sus conocimientos en decenas de generaciones de estudiantes.

“Con profunda tristeza enviamos nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro profe Berny, quien a partir de ayer descansa al lado de nuestro Creador. Su bondad y su sonrisa están en los recuerdos de muchos leopardos que a través de los años transitaron por nuestra escuela. La familia Carlos Espinosa lo recordará siempre; su existencia hizo felices a todos los que lo conocimos, los buenos momentos perdurarán y las veces que nos hizo ver la vida con la alegría con la que él vivía” fueron las palabras que hizo en su publicación la dirección de la escuela.

El docente, prefecto y directivo que trabajó más de veinte de años en la secundaria es originario de Saltillo a donde se trasladaron sus restos.